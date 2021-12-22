تعرف على أهم إنجازات الطب البيطرى بالشرقية خلال عام 2021

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، تقريراً ‏عن انجازات المديرية خلال عام 2021 أشار فيه إلى أنه تم تحصين ‌‏621310 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وتحصين 594599 رأس ماشية ‏ضد حمى الوادى المتصدع ، فضلاً عن تحصين 89877 رأس ماشية ضد ‏جدرى الأغنام ، وتحصين 29922 رأس ماشية ضد التسمم الدموي، ‏وتحصين 132691 رأس ضد جدرى الماشية ، وتحصين 95466 رأس ‏ماشية ضد طاعون مجترات صغيره ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادتها .‏

وللعمل على زيادة الثروة الداجنة والسمكية والنحل أوضح مدير مديرية الطب ‏البيطرى أن المديرية قامت بتقديم العلاج لـ 2716025 وإجراء الفحص المعملى ‏لـ 184356وتخصبن 2198757 من الدواجن والأسماك والنحل.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة المجازر بالمديرية قامت ‏بالإشراف على عمليات الذبح لعدد 47641 رأس ماشيه ما بين أبقار وجمال ‏وجاموس وفحل جاموس وعجول بقرى وضائن وماعز بالإضافة إلى ذبح ‌‏11169172 طائر وتحرير عدد 1519 قضية ذبح خارج السلخانه وضبط 143698,845 لحوم ‏غير صالحة للإستهلاك الآدمى .‏

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه جارى تطوير ورفع كفاءة مجازر الزقازيق وديرب نجم وفاقوس وتحويل مجزر أبو كبير اليدوى إلى مجزر نصف آلي.

وفى مجال الوقاية والحماية من الأمراض المشتركة ، أكد مدير مديرية الطب ‏البيطرى أنه تم اختبار عدد 23472 حيوان ضد مرض البروسيلا واختبار عدد 20515 ضد الدرن وتحصين 1499 كلب ، مشيراً إلى أنه ‏تم تنظيم عدد 2474 ندوة مختلفة بمراكز وقرى المحافظة لتوعيه الفلاحين ‏والمربين بطرق التغذية السليمة للحيوانات والطيور وكيفية الحفاظ عليها من ‏الامراض لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة.