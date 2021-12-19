تحصين 514 ألف و 803 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت أعمالها فى 16 نوفمبر 2021 قامت من خلال 180 لجنة بتحصين 257 ألف و 975 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وتحصين 256 ألف و828 رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع و ترقيم وتسجيل 11 ألف و142 رأس ماشية وذلك خلال الشهر الأول من الحملة .

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتم عقد 420 ندوة ولقاء بالمواطنين لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تم تنفيذ 360 لجنة لمتابعة سير عمل اللجان وتذليل المعوقات لإنجاح الحملة.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن لجان التحصين باشرت عملها فى المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعى البيطرى لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلى، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.