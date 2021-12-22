تطعيم مليون و 251 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالشرقية بنسبة 100%

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، المشاركة فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من تطعيم مليون، و 251 ألف، 478 طفل، من عمر يوم وحتى 5 سنوات حتى الآن، وذلك خلال 3 أيام، بنسبة تغطية بلغت 100.5%.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزاره، بأن الفرق الطبية المشاركة فى الحملة القومية يبلغ عددها 3310 فرقة، بواقع 529 فرقة ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و 2781 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى 2373 فرقة بالريف، و937 فرقة بالحضر، بمراكز ومدن المحافظة، وتستمر الحملة حتى غداً الأربعاء، وتستهدف مليون، 244 ألف، 258 طفل على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بالمجان، من خلال الفرق الطبية والتى تعمل وفق خطة عمل محددة.

وأثنى وكيل وزارة الصحة على أداء الفرق الطبية المشاركة فى الحملة، وما تم تحقيقه حتى الآن فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية، والطقس شديد البرودة، مقدماً لهم الشكر على جهودهم المخلصة المبذولة وعطائهم المستمر للحفاظ على صحة وسلامة أبناءنا وبناتنا الأطفال.