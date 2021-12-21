محافظ البحيرة : 81 % نسبة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال يومين

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة لنجاح الحملة بنطاق المحافظة والتى تستهدف تطعيم 1.1 مليون طفل ؛ للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشدداً على أهمية تكثيف جهود التوعية اللازمة بين المواطنين لتطعيم أبنائنا من أجل الوصول للمستهدفين ونجاح الحملة فى تحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من مرض شلل الأطفال، لافتاً إلى أن الحملة مستمر حتى غداً الأربعاء .

وأشار محافظ البحيرة،فى بيان له،إلى أن اليوم الثانى للحملة تم خلاله تطعيم 304 الف و915 طفل ليصبح إجمالى ما تم تطعيمه خلال اليومين 888 ألف و 462 طفلاً بنسبة 81 % عن طريق 2998 فرقة ثابتة و متحركة، لافتاً أنه يجرى متابعة الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة ، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين فى مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال، من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء، للفرق المتحركة فى المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الثامنة مساءا للفرق الثابتة فى جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.