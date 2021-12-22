اليوم السابع
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أكرم القصاص
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باكستان: رصد 12 حالة مشتبه بإصابتها بمتغير أوميكرون بإقليم بلوشستان

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:56 ص
باكستان: رصد 12 حالة مشتبه بإصابتها بمتغير أوميكرون بإقليم بلوشستان كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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صرح مسؤول صحي باكستاني اليوم الأربعاء، بأنه تم الإبلاغ عن 12 حالة يشتبه في إصابتها بمتغير أوميكرون من فيروس كورونا في إقليم بلوشستان.
 
وقال رئيس خلية العمليات "كوفيد" الدكتور نقيب الله نيازي في تصريح لصحيفة "دون" الباكستانية، إنه تم إرسال العينات إلى المعهد الوطني لأمراض القلب في منطقة روالبندي، حيث سيتم تأكيد ما إذا كان المتحور أوميكرون متواجد لدى تلك الحالات.
 
وأضاف أن المرضى تم عزلهم في الحجر الصحي.
 
يذكر أن باكستان أبلغت عن أول حالة مشتبه بها لمتغير أوميكرون في 8 ديسمبر.. حيث أكد مستشفى جامعة الآغا خان أنها المتحور الجديد في 13 ديسمبر.

باكستان

اوميكرون

كورونا

منطقة روالبندي

إقليم بلوشستان

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