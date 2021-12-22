المترو يدرس تفعيل فكرة أبليكيشن للخدمات وطرحه عبر الموبايل للتسهيل على الركاب

كتب رضا حبيشى

تدرس شركة المترو تفعيل فكرة ابليكشن لجمهور المواطنين يتيح توفير عدد الخدمات التى يتطلب الحصول عليها التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات، بحيث يتم طرح الابليكشن عبر الموبايل.

وتعتزم شركة المترو إحياء فكرة التطبيق الذى يقدم معلومات تعريفية للراكب عن خطوط المترو ومحطاته، ويرشد الراكب إلى أقرب محطة مترو من موقعه المتواجد به ليمكنه استقلال المترو من خلالها.

ويقدم أبليكشن المترو الذى كان مخطط طرحه منذ فترة عبر أجهزة الموبايل شحن الكارت الذكى الذى يستخدمه الركاب كمحفظة نقود لاستقلال المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية، بحيث يمكن لأى راكب استخدام هذا الابليكشن فى شحن كارته الذكى بواسطة البطاقة الائتمانية البنكية التى بحوزته بدلا التوجه لمحطات خطوط المترو.

كما سيكون بالإمكان عبر الموبايل استخراج اشتراكات المترو أيا كان نوعها وتقديم الأوراق اللازمة حسب نوع الاشتراك من خلال تحميلها على "الاكونت" الخاص بالراكب ودفع الرسوم المطلوبة وقيمة الاشتراك ثم التوجه لأقرب محطة بها مكتب اشتراكات لاستلام اشتراكه، حيث يتطلب من أى راكب إنشاء اكونت له على الابليكشن أولا حتى يمكنه الاستفادة من الخدمات المتاحة عليه، وبإمكان الركاب تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أعطال المترو عبر هذا التطبيق.