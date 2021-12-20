المترو يعلن انتظام حركة قطارات خطوطه الثلاثة وعدم تأثرها بسوء الطقس حتى الآن

أعلن مترو الأنفاق انتظام حركة قطارات الخطوط الثلاثة وسيرها بشكل طبيعى وفق جداول التشغيل اليومية بدون تأثر بحالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وأن الحركة طبيعية في كافة محطات الخطوط الأول والثانى والثالث.
وأضاف مترو الأنفاق أن هناك تعليمات لسائقى المترو بالخطوط بتخفيض السرعة وفق تقديرهم ورؤيتهم خصوصا في المسافات السطحية في حالة تراكم مياه الأمطار على شريط المترو أو سقوطها بغزارة، وأن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع حركة مسير القطارات أولا بأول على مدار اليوم.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
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