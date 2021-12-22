أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" ديميترى بيسكوف، اليوم /الأربعاء/، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو قد يعقدان اجتماعًا شخصيًا منفصلًا فى 28 ديسمبر فى مدينة سان بطرسبرج الروسية.
ورجح بيسكوف ،فى تصريح له، إمكانية عقد الزعيمين اجتماعًا منفصلًا ضمن القمة غير الرسمية لزعماء رابطة الدول المستقلة "الكومنولث"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.
يشار إلى أن "الكومنولث" هى منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة وتتخذ من العاصمة البيلاروسية مينسك مقرًا لها، وكان المتحدث قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الزعيمين اتفقا على الاجتماع قبل حلول العام الجديد، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد بشكل منفصل.
يذكرأن، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية"، وقالت المتحدثة الروسية في بث مع قناة "سولوفيوف لايف" على اليوم الأربعاء، "تعتقد المندوبة التجارية الأمريكية أن إحلال الواردات الروسية يعد ضربة لقواعد منظمة التجارة العالمية، ويبدو أنها لا تعرف أن إحلال الواردات يعد رد فعل على العقوبات أحادية الجانب التى فرضها الاتحاد الأوروبى، وكان الاتحاد الأوروبى يفرض هذه العقوبات بضغط من الولايات المتحدة، الأمر الذي اتضح منذ عدة سنوات".
ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية نشر مكتب المندوبة التجارية الأمريكية كاثرين تاي بيانا في وقت سابق، وصف فيه سياسة إحلال الواردات الروسية وخلق تفضيلات للمنتجين المحليين بأنه "مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية"، وهددت السلطات الأمريكية باتخاذ إجراءات مضادة في إطار هذه المنظمة الدولية.
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