السجن 15 عاما لممرضة ألمانية قتلت 4 من ذوى الاحتياجات الخاصة فى بوتسدام

كتبت: هناء أبو العز

حكمت محكمة إقليمية ألمانية، اليوم الأربعاء، على ممرضة بالسجن لمدة 15 عامًا لقتلها أربعة أشخاص في دار لرعاية المعوقين في بوتسدام، بالقرب من برلين.

وفي أبريل، عُثر على أربعة من سكان الدار المصابين بإعاقات حادة ميتين في غرف مختلفة بالمنشأة مصابين بجروح قاتلة، وتم ضبط الممرضة البالغة من العمر 52 عامًا مذنبة بأربع تهم بالقتل وثلاث تهم بمحاولة القتل، كما سيتم منعها من العمل في دور الرعاية مدى الحياة.

وبحسب المحكمة، حاولت المتهمة في البداية خنق اثنين من المرضى، ثم طعنت أربعة من السكان الآخرين حتى الموت بسكين 11 سم، كما تبين أن إينيس أندريا حاولت قتل خامس نجا من إصابات خطيرة بعد الجراحة الطارئة.

وقالت الشرطة إن القتلى وهما امرأتان ورجلان تتراوح أعمارهم بين 31 و 56 عاما تعرضوا لعنف شديد، وجاء حكم الأربعاء تلبية لمطالب النيابة، ووصفت رئيسة الادعاء ماريا ستيلر القتل بأنه عمل "شرير للغاية".

وكان الضحايا من سكان منشأة ثوسنيلدا فون سالديرن هاوس في بوتسدام، ويضم دار الرعاية حوالى 65 مقيمًا وأكثر من 80 موظفًا، وهي متخصصة في مساعدة المرضى الذين يعانون من إعاقات جسدية وعقلية.

كما طالبت المحكمة إينيس أندريا بالبقاء في مصحة نفسية آمنة لفترة غير محددة من الوقت، وتم إرسال الممرضة إلى عيادة نفسية بعد أن تم اعتقالها فور وقوع الحادث.

وفي بداية محاكمتها في أكتوبر، قالت المدعى عليها للمحكمة إنها كانت طفلة وحيدة ولديها علاقات سيئة.