اليوم السابع
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الرئيس السيسي: والله والله والله اللى اتعمل فى البلد ما يتعمل فى ظروفنا وقدراتنا

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:49 م
الرئيس السيسي: والله والله والله اللى اتعمل فى البلد ما يتعمل فى ظروفنا وقدراتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قطاع الصحة في الصعيد قائلا: "خلال الفترة الماضية لما اتكلمنا عن مبادرة حياة كريمة، التأمين الصحى الشامل 15 سنة، وبعدين قولنا نكون طموحين شوية ونخليها 10 سنين، ولما قولنا حياة كريمة، نجهز البنية التحتية المطلوبة سواء كان مستشفى أو مراكز صحية.. وبرنامج التأمين الصحى الشامل هياخد وقت أكثر من كده.. مر منه 5 سنوات سنتين في بورسعيد في محافظات الصعيد ومحافظات أخرى و3 سنين لإنهاء الموضوع".
 
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدولة بكم تبذل جهدا كبيرا.. وكله بتوفيق ربنا لينا.. دايما في كل مناسبة هفضل اكرر الحمد والشكر والثناء العظيم لله سبحانه وتعالى أنه قدر يوفقنا ومكنا.. اقدر اقول بتواضع شخصى وحتى باسم الحكومة اللى اعمل مايتعمل والله والله والله ما يتعمل لا ظروفنا وقدراتنا الاقتصادية علشان حتى الأمور واصلة.. ومش نقول علشان نبقى فرحانين.. أو الطموح يبقى أكثر روحنا المعنوية ترتفع".

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

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