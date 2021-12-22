الدولة تستعد لتوفير خدمات متكاملة لقرى الشيخ زويد بشمال سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد مختلف أجهزة الدولة لتوفير خدمات متكاملة على أرض قرى الشيخ زويد بشمال سيناء.



وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، إنه سيتم توفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، في شتي القطاعات، وخاصة قطاعي المياه والكهرباء، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى قرى الشيخ زويد.



قال المحافظ، إنه سيتم إعادة حصر الأراضي الزراعية بالكامل مرة أخرى عن طريق لجنة حصر، باستخدام الأجهزة الحديثة ، حيث بدأت لجنة الحصر عملها منذ أسبوعين في قرية الشلاق، ثم سيتم حصر باقي القري تباعا، مؤكدا علي معاينة المنازل التي اضيرت في مختلف القرى، لافتا إلى أنه لن يضار أى مواطن من المواطنين.



اضاف المحافظ، انه تم زيادة قيمة التعويضات بنسبة 50% ، بدلا من 25 %علي قيمة التعويضات المقدرة، وتزويد قري الشيخ زويد بعدد 10 محولات كهرباء، من بينها 6 محولات من شركه الكهرباء، و4 محولات من جهاز التعمير، وتوفير اسلاك معزولة هوائية.



أعلن المحافظ عن انشاء 25 منزل بدوي في قرية الظهير، وإنشاء هرابتين لتخزين المياه، بجانب انشاء ٦ خزانات أرضية، ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمدارس في مختلف القرى.



كما أعلن المحافظ عن توفير 4 سيارات من المحافظة لنقل الأثاث الخاص بالمواطنين المنقولين الي المحافظات الاخري، أو قيام المحافظة بتحمل مصروفات نقل الأثاث،موجها الدعوة للمواطنين بالعودة مرة اخري الي الشيخ زويد، بعد استقرار الأمور.



قال المحافظ، ان مدينة الشيخ زويد ستشهد عدد من المشروعات التنمية الكبري، خلال الفترة المقبلة، في شتي القطاعات، وعلي راسها قطاعي الطرق والإسكان.







متابعة محافظ شمال سيناء للمشروعات



محافظ شمال سيناء مع اهالى الشيخ زويد



محافظ شمال سيناء يتابع الدراسة









