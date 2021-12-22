الادعاء الهولندى يطالب بالسجن مدى الحياة للمتسببين بإسقاط طائرة ركاب 2014

كتبت: هناء أبو العز

طالب ممثلو الادعاء الهولنديون يوم الأربعاء بالسجن مدى الحياة لثلاثة روس وأوكراني بتهمة إسقاط طائرة ركاب فوق أوكرانيا في 2014 مما أسفر عن مقتل 298 شخصا.

قالوا إن المتهمين ، وهم طلقاء ، ساعدوا في توفير نظام صاروخي استخدمه الانفصاليون الموالون لروسيا لإطلاق صاروخ على رحلة الخطوط الجوية الماليزية

وقال الإدعاء: نطالب بإدانة المشتبه بهم إيجور جيركين و سيرجي دوبينسكي و أوليج بولاتوف و (ليونيد) خارتشينكو ، كل على حدة لإسقاط طائرة مشتركة تسببت في مقتل وقتل 298 شخصًا على متنها ، وقال المدعي مانون ريدربيكس "مدى الحياة في السجن".

وأسفر الهجوم عن مقتل جميع من كانوا على متنها ، ومعظمهم من الرعايا الهولنديين، حيث تحمل الحكومة الهولندية روسيا المسؤولية، بينما تنفى السلطات في موسكو تورطها.

بعد سنوات من جمع الأدلة ، خلص فريق دولي من المحققين في مايو 2018 إلى أن قاذفة الصواريخ التي استخدمت لإسقاط الطائرة ، التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور ، تنتمي إلى اللواء 53 الروسي المضاد للطائرات. اقرأ أكثر

وقال ممثلو الادعاء يوم الأربعاء إن الأدلة تظهر أن الرجال كانوا على صلة بمتمردين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا ولعبوا أدوارًا مختلفة ولكن مهمة في الأحداث التي أدت إلى إسقاط الطائرة.

وبالاعتماد على صور الأقمار الصناعية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية التي تم اعتراضها ، يقول المدعون إن الرجال الأربعة عملوا معًا للحصول على نظام صاروخي بوك من روسيا إلى شرق أوكرانيا لتعزيز الانفصاليين.

وفي التسجيلات التي تم عرضها على المحكمة في وقت سابق من الأسبوع ، كان من الممكن سماع الرجال الذين حددتهم النيابة باعتبارهم المشتبه بهم وهم يناقشون نقل "بوكتنا" إلى حقل حيث تعرضت الرحلة MH17 للهجوم.

و جادل المدعون بأنه من الناحية القانونية لم يكن هناك فرق في أنهم كانوا يعتزمون إطلاق النار على طائرة عسكرية.

وبدأت محاكمتهم قبل 20 شهرًا. فقط بولاتوف أرسل محامين لتمثيله بينما لم يتعاون الآخرون مع المحكمة ويحاكمون غيابيًا.

ومن المتوقع أن تنتهي المرافعات الختامية من محامي بولاتوف في مارس ، وأن يصدر الحكم بنهاية عام 2022.