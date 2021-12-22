وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء في رسالة إلى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، تسلمها خلال استقباله سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادل، حيث عقدا جلسة تشاورية ثنائية.



وأعرب بوريل في رسالته عن تقديره لنتائج المحادثات التي قادها " الكوني " في بروكسل مع كبار مسؤولي الاتحاد وتناولت تبادل وجهات النظر ذات الأهمية الفائقة باتجاه بلورة استراتيجية للعمل المشترك، وخارطة طريق مشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة .



وشددت رسالة بوريل على ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص تعزيز التعاون فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في ليبيا، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب المقاتلين الأجانب، وتعزيز إدارة الحدود، ودعم التعاون الإقليمي ببن جنوب ليبيا ودول الجوار.



ورحب بوريل في رسالته بمقترح النائب بالرئاسي بمواصلة الحوار الليبي - الأوروبي حول قضايا السلام والأمن، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل في هذا الاتجاه، وهو بصدد إرسال وفد إلى طرابلس لمتابعة هذا الحوار، اقتناعا من أوروبا بالدور الفاعل لليبيا في استقرار البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا والساحل.