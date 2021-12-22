اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الإسكان: معالجة 13.2مليون متر مكعب يومياً بمحطات الصرف الصحى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:07 م
الإسكان: معالجة 13.2مليون متر مكعب يومياً بمحطات الصرف الصحى محطات معالجة
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إنه يتم معالجة 13.2 مليون متر مكعب من المياه، من خلال محطات المعالجة، وكانت في السابق يتم معالجة 10.5 مليون متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن مياه الصرف الصحي كان يتم التخلص منها، ولكن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجتها واستخدامها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "كان المفهوم السائد هو التخلص من مياه الصرف الصحي، ولكن بعد عام 2014، أصبحت استراتيجية الدولة هي معالجة تلك المياه واستخدامها، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، تتم إعادة استخدام هذه المياه، حيث يتم معالجتها ثنائياً وثلاثياً من أجل الاستخدام".

وقال: "الآن تم إيقاف ري المسطحات الخضراء بالمياه العذبة ويتم ريها بالمياه المعالجة ثلاثياً التي يتم تنقيتها، وهناك 60 محطة معالجة ثنائية وثلاثية تم إنشاءها بمحافظات الوجه القبلي، وهناك 146 محطة معالجة في الوجه البحري".


الإسكان

محطات المعالجة

الرى

معالجة المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: 300 مليار جنيه تكلفة الإنفاق على محطات معالجة المياه حتى الآن

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:09 م

معاون وزير الإسكان: إنشاء 60 محطة معالجة مياه بتكلفة 10 مليارات جنيه فى الصعيد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:03 م

محافظ الدقهلية يفتتح محطة معالجة مياة جديدة بوحدة العزيزة بالمنزلة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:07 م

محطة معالجة للصرف الصحى بكفر الوكالة بالدقهلية ومجمعات خدمية ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:46 م

7 معلومات عن محطة المعالجة الغربية بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:18 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة