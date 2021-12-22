اليوم السابع
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الرئيس السيسى: 300 مليار جنيه تكلفة الإنفاق على محطات معالجة المياه حتى الآن

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:09 م
الرئيس السيسى: 300 مليار جنيه تكلفة الإنفاق على محطات معالجة المياه حتى الآن الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عقب الانتهاء من مشروع "حياة كريمة"، سوف نكون حققنا نجاحا كبيرا في الملف المائى والحفاظ على المياه، قائلا: "لما نخلص برنامج "حياة كريمة" بنفكر انه مش هيكون فيه دولة زيينا في العالم بمنتهى الأمانة.. هنكون في قمة الدول اللى تعاملت مع المياه بأفضل وأكبر حجم من الرشد والاقتصاد.
 
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة في الصعيد: "خلال السنوات القليلة الماضية.. ما تم إنفاقه يصل إلى 300 مليار جنيه في محطات المعالجة.. مش هنخلى في الصعيد محطة من المعالجة الأولية".

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

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