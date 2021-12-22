اعترافات متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين: أوهمهم بتوفير فرص عمل

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل ادعى أنه صاحب شركة توريد العمالة داخل محافظات الجمهورية، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة، حيث قال إنه كان يستقطب ضحاياه من خلال صفحة وهمية أنشأها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المتهم أنه، يقوم باستقطاب ضحاياه إلى شقة وهمية قام بتأجيرها بعين شمس، حتى يقوم بكتابة استمارات التقديم، ويتقاضي عن كل استمارة مبلغ 200 جنيها، موضحا أنه بعد ذلك يقول للضحية انه سيتصل عليه خلال أيام بعد البحث له عن فرصة عمل، وينتظر أيام ثم يعاود الاتصال بالضحية ويخبره أنه نجح في توفير فرصة عمل له، ويطلب منه الحضور إلى مقر الشركة لتوقيع عقد العمل الوهمى، ويتحصل من الضحية مبلغ 1500 جنيه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة للخدمات وتوريد العمالة لإدارته الشركة "بدون ترخيص" وقيامه بالنصب على المواطنين بمنطقة عين شمس.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (مسئول شركة خدمات "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس - له معلومات جنائية)، بإدارة الشركة المشار إليها وإنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعى لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال من خلال الإعلان عن قدرته على توفير عمل للمواطنين داخل البلاد مقابل تحصله على مبالغ مالية، وأنه يتربح من جراء بيع استمارات السيرة الذاتية لضحاياه وحثهم على إحضار معارفهم لزيادة فرص المتقدم للالتحاق بإحدى الوظائف دون الالتزام بتوفير فرص العمل.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على (كمية من عقود العمل الوهمية- مجموعة من الإيصالات والأوراق وشهادات مؤهلات لأشخاص مختلفين).

وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم التوصل إلى 3 من المجنى عليهم، وباستدعائهم اتهموا سالف الذكر بالنصب والاحتيال عليهم. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.