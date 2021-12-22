اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:32 م
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:00 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضروات والفاكهة
‎كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‎‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيه .
‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيه.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.
‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.
‎الجوافة 9
‎بلح بارحى 34 جنيه
‎.البسلة 9:5
‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه
‎‏‎‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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