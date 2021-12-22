احذر.. 4 عادات للأكل تضر جسمك بعد سن الستين

كتبت - ميرفت رشاد

إذا كنت دخلت للتو الستينيات من العمر، فمن المحتمل أن تشعر بأن جسمك يمر بالعديد من التغييرات، فهناك عادات معينة يمكن أن تدمر جسمك مع تقدمك في العمر ويجب تجنبها للحفاظ على صحتك، و من المهم الاستمرار في تكييف العادات الصحية بالطعام والتمارين الرياضية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - عدم تناول ما يكفي من البروتين:



يعتبر الحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي أمرًا مهمًا في أي عمر لأنه يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات، والقوة ، وصحة العظام ، وهو أحد أفضل الطرق للمساعدة في جهود إنقاص الوزن، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم أكثر عرضة لفقدان كتلة العضلات، وعدم تناول ما يكفي من البروتين طوال اليوم يمكن أن يسرع العملية.

يجب دمج المزيد من الأطعمة مثل البيض أو السلمون أو اللحم البقري أو الدجاج أو الديك الرومي في نظامك الغذائي عندما يمكنك ذلك.

2 - عدم شرب كمية كافية من الماء:

هناك عادة شائعة أخرى يجب تجنبها في الستينيات من العمر وهي الإصابة بالجفاف وعدم شرب كمية كافية من الماء، مع تقدمك في العمر ، قد يتضاءل إحساسك بالعطش .



3 - الأكل في وقت متأخر من الليل:

قد لا يدرك الكثير من الأشخاص ذلك، لكن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يضر بصحتك ، حتى لو كنت تتناول أطعمة صحية، والإفراط في تناول الطعام في الليل مرتبط مع زيادة الوزن، وتقلبات السكر في الدم، ومرض السكري .

4 - نظام غذائي منخفض الألياف:

من أسوأ عادات الأكل التي يجب اتباعها عدم الحصول على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي اليومي ، لأن هذه المغذيات أساسية لمساعدتك على عيش حياة صحية.

تأكد من تضمين الألياف غير القابلة للذوبان للحفاظ على انتظامك، والألياف القابلة للذوبان لتغذية البكتيريا المفيدة التي تعيش داخل أمعائك لتحسين امتصاص العناصر الغذائية ، وتقليل الالتهاب ، والتأثير بشكل إيجابي على مزاجك ، للحصول على جرعة جيدة من الألياف ، حاول دمج الأطعمة مثل التوت أو دقيق الشوفان أو التفاح أو الفاصوليا أو الحمص في نظامك الغذائي اليومي.