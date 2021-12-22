إنجازات الدولة بالصعيد.. إنشاء 23 وحدة بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالفيوم

وقال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، إنه استقبل لجنة من الجهة المنفذة لمشروع تدوير المخلفات الزراعية والعضوية، لبحث ما تم تنفيذه علي أرض الواقع من تطبيق عملي لمشروع تدوير المخلفات الزراعية والعضوية واستخراج وتصنيع الكمبوست كسماد عضوى أورجانيك لزيادة خصوبة التربة وإمداد النباتات بجميع احتياجاته من العناصر الغذائية الكبرى والصغير، وتحسين قوام التربة وتفكيك الأراضي الثقيلة والاحتفاظ بالمياه في الأراضي الرملية.

ولفت إلي أن الوحدة الواحدة توفر ما يعادل 6 شيكارة سماد عضوي أورجانيك للفلاح في الموسم الزراعي الواحد، بالإضافة إلى الغاز المستخرج للوقود، مضيفا أنه تم مناقشة إنشاء وحدات البيوجاز والتي تعمل علي استخراج الغاز الناتج من تحلل المواد العضوية لإنتاج غاز نظيف بديل للغاز الطبيعي واسطوانات الغاز المنزلي حيث يتم توصيله بالبوتاجاز بديلاً عن أسطوانات الغاز.

وأكد مراد مسعود، أن مركز أبشواي تبني فكرة المشروع، وتم بالفعل إنشاء 4 وحدات بيوجاز ووحدة إنتاج كمبوست بالوحدة المحلية بشكشوك كمرحلة أولى، وجاري إنشاء وحدة بيوجاز بالقرية الريفية بأبو نعمة السياحية لإمداد مطابخ القرية بالوقود، وإنشاء المزيد منها بالتعاون مع جمعية روح الحياة للتنمية والحوار وبتمويل مرفق البيئة العالمية برنامج المنح الصغيرة.

ولفت رئيس المركز إلى أنه وجه بتذليل كافة العقبات وتقديم الدعم الكامل نحو عقد اللقاءات الجماهيرية للتعريف بفائدة إنشاء مثل هذه الوحدات وكيفية التعامل معها والاستفادة منها، مشيرا إلى أن الجمعيات تقدم دعم مادي وفني لإنشاء المشروعات والتكلفة لمشروع البايوجاز تقدر بـ17 ألف جنيه، ويتحمل المواطن توفير الموقع و بناء الأحواض أو العرف فقط.

وأضاف أنه تم تنظيم ندوات ومحاضرات لتوعية الفلاحين بأهمية الكومبوست في زراعة محصول أورجنك خالية من الكيماويات الضارة وتوفير السماد الطبيعي بدل الكيماوي بإرشاد الإدارة الزراعية بأبشواي وإشراف الوحدة المحلية بشكشوك وتم عمل 18 وحدة كومبوست في عزبة اللواج التابعة لقرية شكشوك، وقامت السيدات بإنشاء الوحدات بانفسهن تحت إشراف الوحدة المحلية.

وصرح مراد مسعود، أنه تم إزالة كافة مكمورات الفحم المخالفة للإشتراطات البيئية بدائرة مركز ابشواي بالمدينة وقرى المركز، ووجه رئيس المركز بمنع إنشاء مكامير الفحم التقليدية بأبشواي بعد إزالة آخر مكمورة بقرية الجلابة التابعة للوحدة المحلية بسنرو القبلية.

ولفت مسعود إلي أنه يتم حاليا السير في اجراءات استخراج التراخيص لمكمورات الفحم المنشأة طبقاً للنموذج الجديد المستوفي للاشتراطات البيئية حيث سيتم تطبيق أول نموذج لمكمورة الفحم الجديدة المطابقة للاشتراطات البيئية بالوحدة المحلية بأبو شنب ويليها تطبيق النموذج بدائرة المركز حفاظاً على البيئة والحد من التلوث.