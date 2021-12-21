اليوم السابع
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هولندا تفرض قواعد جديدة لدخول البلاد بداية من الغد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:57 م
هولندا تفرض قواعد جديدة لدخول البلاد بداية من الغد أوميكرون -أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت السلطات الهولندية عن قواعد دخول جديدة لمواطنى للمسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول الأخرى، بعد الإغلاق الوطني الذي فرضته الحكومة بسبب متغير فيروس أوميكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الموقع الرسمي، بدءًا من 22 ديسمبر، يجب على الوافدين من دول ثالثة بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، تقديم اختبار ما قبل المغادرة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المسافرين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن تقديم اختبار  pcr   قبل المغادرة، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل.

 

ويجب على جميع المسافرين من سن 12 عامًا من خارج الاتحاد الأوروبي شنجن تقديم نتيجة اختبار COVID-19 سلبية للسفر إلى هولندا، وأعلن البيان الصحفي أن هذا يشمل المسافرين الذين لديهم دليل على التطعيم أو الشفاء.

 

علاوة على ذلك ، يُطلب من الوافدين الذين يحملون شهادة التطعيم أو شهادة التعافي الذين يصلون إلى هولندا من مناطق شديدة الخطورة أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند الوصول، مع إمكانية إنهاء وقت العزل في اليوم الخامس ، بشرط أن يقدموا نتيجة اختبار سلبية.

 

ونظرًا لأن الدولة قد دخلت في حالة إغلاق مخصصة لتقليل انتشار متغير الفيروس خلال عطلة نهاية العام ، فقد تم إغلاق جميع الصالات الرياضية والأماكن العامة والحانات ومرافق الأنشطة الترفيهية الأخرى حتى انتهاء الإغلاق.


اوميكرون

هولند

كورونا

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