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هتافات ضد رئيس وزراء بريطانيا تسيطر على بطولة العالم للسهم فى لندن.. فيديو

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:34 م
هتافات ضد رئيس وزراء بريطانيا تسيطر على بطولة العالم للسهم فى لندن.. فيديو بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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وجد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نفسه هدفًا لبعض الدعاية السلبية المختلفة نوعًا ما، بعد ان تصدر عناوين الصحف والأخبار على مدار أسابيع بشأن تجمعات الإغلاق والانتقادات لفشله في الاستجابة لنصيحة العلماء قبل عيد الميلاد.

اجتمع عدد كبير من المشجعين في لندن في الكسندرا بالاس مساء امس الاثنين للمشاركة في بطولة العالم للسهم PDC 2022، وقاموا بترديد هتافات ضد رئيس وزراء بريطانيا قائلين "قف اذا كنت تكره بوريس جونسون".

وفي نفس السياق، حذر خبراء الصحة العامة من أن التجمع للحدث سيساعد في انتشار كورونا، في وقت سابق يوم الاثنين ، ترك الملايين من الأشخاص والشركات دون توجيه واضح بعد اجتماع وزاري استمر ساعتين بشأن قيود Covid الجديدة دون اتخاذ أي قرار.

قال البروفيسور كيث نيل ، الخبير العام في جامعة نوتنجهام، إن البطولة - التي من المتوقع أن تجتذب 80 ألف مشجع - لا ينبغى أن تستمر مع حضور المشجعين. وقال: "لا يوجد مفهوم للتباعد الاجتماعي ولن يرتدوا أقنعة لأنهم يشربون".

ووفقا للتقرير، ربما كان جونسون يأمل في تحسين موقفه عن طريق تأخير إجراءات كوفيد الجديدة ، لكن فشل داونينج ستريت فى الاعتذار عن صورة تظهره هو وزوجته وما يصل إلى 17 موظفًا على ما يبدو وهم يتناولون المشروبات أثناء الإغلاق الأول في مايو 2020 يبدو أنه أعاد شعبية جونسون إلى الوراء.


المملكة المتحدة

اخبار بريطانيا

بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

اغلاقات كورونا

اوميكرون

بطولة العالم للسهم

PDC 2022

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