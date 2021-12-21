إندبندنت: ثقة البريطانيين فى جونسون فيما يخص كورونا أقل من ثقتهم بالسوشيال ميديا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، لا يحظى بثقة كمصدر للتوجيه بشأن كوفيد 19 من قبل ما يقرب من 59% من البريطانيين، بنفس قدر ثقتهم فى المعلومات المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعى، وفقا لاستطلاع جديد.

وقال ما يقرب من 28% من المشاركين فى الاستطلاع إنهم أقل احتمالا لإتباع قاعد كوفيد بعد التقارير التى كشفت عن إقامة حفلات الكريسماس فى 10 دواننج ستريت، بما فى ذلك 37% من الفئات العمرية الأصغر سنا، الذين هم على الأرجح من يجتمعون فى الحانات والنوادى للاحتفال فى الأسابيع القليلة المقبلة الحاسمة.

وجاء الاستطلاع فى الوقت أعلن فيه بوريس جونسون عدم فرض قيود جديدة رغم انتشار متحور أوميكرون.

وقال 50% من المشاركين إنهم سيدعون إغلاقا كذلك الذى أيده علماء بارزون لمدة أسبوعين، فى حين قال 26% إنهم يعارضون.

وكانت صحيفة التليجراف قد ذكرت أمس، الاثنين، أن جونسون قد عرض عليه ثلاث خيارات وضعها المسئولون فيما يتعلق بقيود إضافية للحد من الانتشار متحور أوميكرون.

أقل مستوى من التدخل يشمل أن يطلب من العائلات الحد من الاختلاط فى الأماكن المغلقة دون إنفاذ قانونى، إلا أن جونسون يدرس الخيار الصينى الذى يفرض قيود على اختلاط الأسر، والعودة إلى التباعد الاجتماعى وحظر تجول فى الثامنة مساء على البارات والمطاعم، أما الخيار الثالث هو العودة إلى الإغلاق الكامل، إلا أن وزراء الحكومة حذروا أمس، الأحد، من أن مثل هذه الإجراءات لن يوافق عليها الوزراء.

وقد عانى جونسون بالفعل من خسارة اللورد فوستر، مفاوض بريكست، الذى استقال احتجاجا على الخطة البديلة لإجراءات كورونا. وعلمت التلجراف أن هناك وزير آخر مستعد للسير على درب فوستر وترك الحكومة لم تم إعادة فرض الإغلاق.