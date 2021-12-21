هبوط بورصات الخليج خلال جلسة الثلاثاء باستثناء الأسهم السعودية

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.81% رابحًا 90.80 نقطة ليغلق عند مستوى 11261.28 نقطة، وتصدرت البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.15% خاسرًا 205.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8458.62 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.12% خاسرًا 3.98 نقطة ليغلق عند مستوى 3152.93 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.81% رابحًا 90.80 نقطة ليغلق عند مستوى 11261.28 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.81% خاسرًا 220.89 نقطة ليغلق عند مستوى 27156.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 142.8 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.88%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.56%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.17%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والبنوك بنسبة 1.1%، 1.07%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.99%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنقل بنسبة 0.7%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.26%.

وقفز 146 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المراكز" بنسبة 9.09%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 7.55%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 4.87%، وتراجع 53 سهمًا على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.64%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 2.38%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 2.36%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 375.1 ريال سعودي.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% خاسرًا 3.98 نقطة ليغلق عند مستوى 3152.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 142.2 مليون سهم محققة ما قيمته 215.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3357 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبط قطاعي السلع والبنوك بنسبة 3.2%، 1.29%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.84%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.32%، وأخيرًا الخدمات بنسبة 0.04%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.59%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.04%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 7.25%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.51%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.4 مليون ورقة بقيمة 54.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.84%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.15% خاسرًا 205.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8458.62 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.574 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 227.3 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 7673 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 4.92%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.4%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%.

وارتفع 36 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 8.21%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 7.82%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 5%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.78%، ثم سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 9.4%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 5.04%، فيما تصدر سهم " شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 358.7 مليون درهم.



بورصة البحرين كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.08% خاسرًا 1.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1769.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 296.5 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 37.7% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 19% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.51%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 4.26% بضغوط هبوط أسهم مجموعة البركة المصرفية، بنك السلام، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.59%، 1.02%، 0.22%، 0.16%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 1.56% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، فيما ارتفعت 3 أسهم وهي سوليدرتي البحرين، زين البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 4.53%، 2.29%، 1%، على التوالي.



بورصة قطر وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.05% خاسراً 5.26 نقطة ليغلق عند مستوى 11653.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 84.3 مليون سهم بقيمة 228.5 مليون ريال عبر تنفيذ 6390 صفقة، وتراجع 21 سهمًا، وارتفع 23 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.23%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.04%.



بورصة الكويت فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحًا 40.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6981.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحًا 64.20 نقطة ليغلق عند مستوى 7589.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسرًا 12.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5794.61 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% خاسرًا 0.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6010.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 201.9 مليون سهم بقيمة 48.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8652 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها البنوك بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.48%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.63%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.57%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%.