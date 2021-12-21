اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:08 م
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نائب رئيس اتحاد العمال: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بداية لمكاسب أكبر للعمال

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:05 م
نائب رئيس اتحاد العمال: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بداية لمكاسب أكبر للعمال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومى للأجور على ان قرارات المجلس اليوم، الثلاثاء، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على نحو 18 مليون عامل فى القطاع الخاص، بدءا من شهر يناير المقبل، حيث تم تحديده بواقع 2400 جنيه شهريا، مشيرة إلى أن التطبيق يُعد بداية جيدة، سوف يتبعها اجتماعات مستمرة للمجلس لبحث فى كافة المشكلات المتعلقة بعملية التطبيق.
 
وطالب البدوى، فى بيان، أصحاب الأعمال بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور من يناير المقبل، وكذلك الاللتزام بصرف العلاوة السنوية للعمال، خاصة وأن توفير كافة أشكل الحماية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعمال من شأنها استقرار في علاقات ومواقع العمل وزياة الإنتاج.
 
وأشاد البدوي بالدور الذى لعبه المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وعضوية بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير القوى العاملة محمد سعفان، مؤكداً على أن قرارات اليوم هى البداية وليست النهاية فى مكاسب جديدة للعمال.
 
كان قد أشار المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال، عضو المجلس القومي للأجور إلى أن المجلس القومى للأجور قد قرر إرجاء طلبات الاستثناءات المقدمة من بعض أصحاب الأعمال البالغ عددهم 3090 منشأة بالقطاع الخاص، حيث طلب المجلس بالجماع من هؤلاء تقديم مستندات القوائم المالية لدراستها وإبداء الرأي فيها خلال شهرين.

اتحاد العمال

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الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص

العلاوة الدورية

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