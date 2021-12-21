معهد البحوث الفلكية: الشتاء هذا العام سيكون قاسى وعنيف

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إن الشتاء هذا العام سيكون قاسي وعنيف، مطالبا المواطنين بتناول كميات كبيرة من العدس، بسبب البرودة الشديدة التي ستتعرض لها البلاد.

وطالب القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، مساء اليوم الثلاثاء، بضرورة الحفاظ على كوكب الأرض، لأن الوضع أصبح خارج السيطرة ، بسبب التغيرات العالمية والكونية.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن سبب حدوث الفصول الأربعة، يرجع أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

واشار إلى أن السبب في حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.