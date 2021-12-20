محافظ البحيرة : 53% نسبة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى اليوم الأول

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التى تشارك فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من مرض شلل الأطفال، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية و ارتداء الكمامات أثناء تنفيذ الحملة.

وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة أن اليوم الأول للحملة تم خلاله تطعيم 583 ألف و 547 طفلاً بنسبة 53 % عن طريق 2998 فرقة ثابتة و متحركة، لافتاً أنه يجرى متابعة الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى .

يذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، إنطلقت أمس وتستمر لمدة أربعة أيام، وتستهدف تطعيم مليون و100 ألف 359 طفل بمحافظة البحيرة من عمر يوم وحتى 5 سنوات بما فى ذلك الأطفال الأجانب المقيمين فى مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال، وذلك من خلال مشاركة 2998 فرقة ثابتة ومتحركة ، من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء ، للفرق المتحركة فى المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الثامنة مساءا للفرق الثابتة فى جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.