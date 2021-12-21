للأمهات.. اعرفى معدل ضربات قلب طفلك وإزاى تفحصى النبض

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن أن يختلف معدل ضربات قلب طفلك ويسمى أيضًا" النبض" بشكل كبير على مدار اليوم، يمكن أن تغير الأنشطة اليومية مدى سرعة أو بطء تذبذب المعدل، من إيقاع بطيء وثابت أثناء الراحة أو النوم إلى معدل أعلى أثناء التمرين، بحسب ما نشره موقع " childrens".

ما هو معدل ضربات القلب الصحي للطفل؟

حديثو الولادة من عمر 0 ​​إلى 1 شهر: 70 إلى 190 نبضة في الدقيقة

الرضع من عمر 1 إلى 11 شهرًا: 80 إلى 160 نبضة في الدقيقة

الأطفال من سنة إلى سنتين: 80 إلى 130 نبضة في الدقيقة

الأطفال من 3 إلى 4 سنوات: 80 إلى 120 نبضة في الدقيقة

الأطفال من 5 إلى 6 سنوات: 75 إلى 115 نبضة في الدقيقة

الأطفال من سن 7 إلى 9 سنوات: 70 إلى 110 نبضة في الدقيقة

الأطفال بعمر 10 سنوات وما فوق: 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة

من المحتمل أن يظل نبض طفلك ضمن هذه النطاقات الصحية ، حتى لو كان النبض سريعًا جدًا، يمكن أن يساعد فهم الاختلافات في معدلات ضربات القلب وكيفية التحقق بشكل صحيح من معدل طفلك في تتبع ومنع القلق غير الضروري.

ما الذي يمكن أن يغير معدل ضربات قلب الطفل؟

كما هو الحال في البالغين ، يختلف معدل ضربات قلب الطفل اعتمادًا على مستوى النشاط ، سواء كان نائمًا أو مستيقظًا ، وما إذا كان طفلك بصحة جيدة أو مريضًا ، أو هادئًا أو متوترًا.

قد يكون لدى الطفل معدل ضربات قلب سريع إذا كان:

يلعب أو أثناء ممارسة الرياضة بقوة

المعاناة من الألم

الشعور بالقلق أو التوتر

المعاناة من الحمى أو المرض

الإكثار من شرب الكافيين أو مشروبات الطاقة

إذا كان طفلك يعاني من أي مما سبق، فعادةً لا يكون معدل ضربات القلب السريع مدعاة للقلق، على الرغم من أن شرب الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب مشاكل لدى بعض الأطفال، تذكر أيضًا أن قلب طفلك ينبض بشكل طبيعي أسرع من قلب البالغين ويمكن أن يصبح أسرع أثناء التمرين من معدل ضربات قلب البالغين.

كيف يمكنني فحص معدل ضربات قلب طفلي؟

من السهل قياس نبض طفلك، هناك عدة أماكن في الجسم حيث يمكنك فحص النبض بما في ذلك الرسغ أو داخل الكوع أو جانب العنق بالنسبة لمعظم الآباء ، فإن المعصم هو أسهل مكان يمكن الوصول إليه، للتحقق من معدل ضربات قلب طفلك ، ضع إصبعين على معصمه ، أسفل إبهامه استخدم ضغطًا لطيفًا حتى تشعر بضربات خفيفة على أطراف أصابعك، احسب عدد النبضات التي تشعر بها في 15 ثانية، ثم اضرب هذا الرقم في 4 لتحديد معدل ضربات قلب طفلك ، والذي يُقاس بعدد النبضات في الدقيقة.

على سبيل المثال ، إذا شعرت بـ 20 نبضة في 15 ثانية ، فإن معدل ضربات قلب طفلك هو 80 نبضة في الدقيقة ، وهو المعدل الطبيعي.