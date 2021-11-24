دراسة تكشف تأثير تناول القهوة بكثرة على زيادة معدل ضربات القلب

كتبت إيناس البنا

ليس الطعام فحسب، بل ما نشربه يؤثر أيضًا على صحتنا العامة خاصة القلب والتمثيل الغذائي، وفي عالم تتزايد فيه حالات الإصابة بأمراض القلب كل عام، من المهم معرفة كيف يمكن أن يؤثر نمط حياتنا ونظامنا الغذائي على أحد أهم أعضاء الجسم وهو القلب، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

في الوقت الذي يتحول فيه الناس إلى طريقة أكثر شمولية للياقة البدنية والحماية من الأمراض المزمنة، أظهرت الدراسات والجمعيات الطبية منذ فترة طويلة كيف يمكن أن يؤثر تناول الأطعمة المناسبة على جوانب رئيسية من صحتنا، حتى ضربات القلب.

وفقًا لبحث حديث تم تقديمه في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2021 " American Heart Association's Scientific"، فقد تبين كيف يمكن للقهوة أن تؤثر على ضربات القلب.

المشروب الصحي الذي يمكن أن يؤثر على دقات القلب



تعد القهوة، واحدة من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم والتي يبدأ بها عدد لا يحصى من الناس يومهم، وهي محبوبة لفوائدها الإدراكية، وفقدان الوزن، وسكر الدم، وإدارة الكوليسترول من بين أشياء أخرى كثيرة.

ومع ذلك، وفقًا للبحث، تم اكتشاف أن شرب الكثير من القهوة يمكن أن يجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بنبضات القلب غير المنتظمة.

لهذا، لاحظت الدراسة 100 مشارك تتراوح أعمارهم بين 38 سنة في المتوسط، وفقًا للنتائج، تم اكتشاف أن شرب كوب إضافي من القهوة أدى إلى زيادة بنسبة 54 % في تقلصات البطين المبكرة من الغرف السفلية للقلب.

قال الخبراء إن هذا التأثير على القلب فوري ولكنه مؤقت، يمكن أن يكون للكافيين تأثيرات قصيرة المدى على القلب تتراوح من خفقان القلب إلى رفع مستويات ضغط الدم، ومع ذلك، لا توجد العديد من التأثيرات طويلة المدى للكافيين على صحة القلب إذا تم تناولها بكميات محدودة.

كيف تؤثر القهوة على الصحة العامة؟



لفترة طويلة، كشفت دراسات متعددة كيف يمكن أن تكون القهوة مشروبًا صحيًا للغاية إذا تم تناولها بكميات مناسبة، تتضمن بعض فوائد القهوة الأكثر شيوعًا ما يلي:

رفع مستويات الطاقة

حرق الدهون

تحسين الصحة المعرفية

تحسين الأداء البدني والقدرة على التحمل

يحمي الكبد

يحارب الاكتئاب

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

تنسب الدراسات والخبراء فوائد القهوة إلى ثلاثة أكواب كحد أقصى في اليوم لأن تجاوز ذلك يمكن أن يؤدي إلى إفراط في تناول الكافيين مما يؤثر على صحة القلب وقد يؤدي إلى الأرق.