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كيف تستخدم إدارات المرور سيارات الإغاثة حال سوء الأحوال الجوية؟

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:30 م
كيف تستخدم إدارات المرور سيارات الإغاثة حال سوء الأحوال الجوية؟ سيارات اغاثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تنشر إدارات المرور، مجموعة من سيارات الإغاثة المرورية في حالة سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار للتواجد على الطرق الرابطة بين المحافظات، سواء الصحراوية أو الزراعية أو الدائرية، لمساعدة قائدى السيارات في استكمال رحلاتهم المرورية بكافة الطرق ومساعدتهم في حالة تعطل سياراتهم، حيث يكمن دور الإغاثة على التدخل في حالات أعطال السيارات، بالإضافة لعملها على إصلاح أعطال الكاوتش، ونقص المواد البترولية "البنزين والسولار"، لمساعدة قائد السيارة في حل كافة مشكلاته.

كما تساهم فرق الإغاثة المرورية على الطرق في إيجاد حلول أخرى في حالة عدم التمكن من إصلاح عطل السيارة بنفس موقع البلاغ يتم التدخل من خلال أوناش المرور لسحب السيارة من الطريق، وتوصيلها إلى أقرب موقع لصيانتها وإيحاد حلول لقائدى المركبات المختلفة، وكذلك يتم نشر تلك السيارات بكثافة على كافة الطرق في حالة ظهور الشبورة بالمحاور أو الأمطار أو اضطرابات الأحوال الجوية وتغيرات الطقس، وهى التي يكثر فيها وجود تعطل لمركبات المسافرين.

ونشرت إدارات المرور العديد من أرقام الإغاثة المرورية حتى يتم من خلالها الانتقال إلى المكان المتواجد فيه قائد المركبة على الطرق، حيث ينتقل إليه قريق الإغاثة المرورية بعد الاتصال بهم في حالات الطوارئ، سواء الأعطال أو الحوادث المرورية، وطالبت الإدارة العامة للمرور السائقين بالاتصال على 01221110000 حال تعرضهم لأي مكروه، كما نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقام الإغاثة للتدخل وهي الإتصال على الخط الساخن 136 أو من خلال رقم 01155554444، كما خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخط الساخن على رقم 114 أو الاتصال والإبلاغ عن المعوقات المرورية من خلال الاتصال على 01205344444.

ويكثر عمل فريق الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وذلك بهدف التواجد على الطرق لتلقى أي أعطال أثناء الشبورة أو الأمطار من المواطنين وذلك عند وجود أعطال للسيارات على الطرق من حيث توجد بالسيارة العديد من الأدوات المستخدمة لحل أي أعطال بالسيارة أو قطرها إلى أقرب مكان للتصليح.

كما تعزز بصفة يومية الإدارة العامة للمرور من نشر تلك السيارات بالطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، وشبرا – بنها الحر وطريق العلمين، وطريق القطامية - العين السخنة، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرة - السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي" وقطاعات الطريق الدائري وطريق الواحات الصحراوى وطريق أسيوط الغربى على مدار اليوم بالكامل.


إدارة المرور

حملات مرورية

سيارات الإغاثة

الطرق السريعة

اخبار عاجلة

سوء الأحوال الجوية

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