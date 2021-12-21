اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:28 م
أكرم القصاص
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عالم بريطاني: يجب الحذر من متغير أوميكرون.. والعودة إلى "إجراءات تحكم مكثفة"

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:22 م
عالم بريطاني: يجب الحذر من متغير أوميكرون.. والعودة إلى "إجراءات تحكم مكثفة" كورونا
أ ش أ

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حذر عدد من العلماء البريطانيين من أنه قد يكون هناك "عشرات الملايين" من المصابين بفيروس كورونا هذا الشتاء، مطالبين الحكومة البريطانية بضرورة العودة إلى "إجراءات تحكم مكثفة".


وحذر أندرو هيوارد، عضو المجموعة الاستشارية العلمية احالات الطواريء - في تصريحات لإذاعة (بي.بي.سي.)، نقلتها صحيفة (اكسبريس) البريطانية - من استمرار تزايد حالات الإصابة بمتغير أوميكرون في المملكة المتحدة.


وقال هيوارد إن البيانات تشير إلى أن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة، لكن من غير المرجح أن يؤدي إلى الوفيات الشديدة مقارنة بالسلالات السابقة.


وقال : "سنحتاج إلى أسابيع قليلة من إجراءات المكافحة الأكثر صرامة لمنع وتخفيف بعض هذا. كلما بدأت في وقت لاحق، ستكون أقل فعالية"، مضيفا "ما نتحدث عنه هو على الأرجح موجة من العدوى؛ قد تصل إلى ذروتها على الأرجح في أواخر يناير، ثم تهدأ خلال شهري فبراير ومارس".
 


متغير أوميكرون

أوميكرون

كورونا

بريطانيا

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