اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شفاء 16 مصابا بـ"أوميكرون" ومغادرتهم المستشفيات فى روسيا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:35 م
شفاء 16 مصابا بـ"أوميكرون" ومغادرتهم المستشفيات فى روسيا كورونا فى روسيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك أن 16 مواطنا روسيا مصابا بمتحور "أوميكرون" تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، ذكرت بوبوفا أثناء اجتماع لرئاسة مركز التنسيق لمكافحة كورونا أن هيئة المراقبة كشفت عن حوالي 300 شخص خالطوا في روسيا مواطنين مصابين بـ"أوميكرون" وجميعهم يخضعون للمراقبة الطبية والمعزل الصحي.

وأضافت أن نتائج فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر) للكشف عن مرض "كوفيد-19" قد جاءت إيجابية لدى أربعة منهم.

 

روسيا

أوميكرون

كورونا فى روسيا

فيروس كورونا

الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة