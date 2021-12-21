شفاء 16 مصابا بـ"أوميكرون" ومغادرتهم المستشفيات فى روسيا

وكالات

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك أن 16 مواطنا روسيا مصابا بمتحور "أوميكرون" تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، ذكرت بوبوفا أثناء اجتماع لرئاسة مركز التنسيق لمكافحة كورونا أن هيئة المراقبة كشفت عن حوالي 300 شخص خالطوا في روسيا مواطنين مصابين بـ"أوميكرون" وجميعهم يخضعون للمراقبة الطبية والمعزل الصحي.

وأضافت أن نتائج فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر) للكشف عن مرض "كوفيد-19" قد جاءت إيجابية لدى أربعة منهم.