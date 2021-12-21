رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر للمخالفين بأسيوط

أسيوط -هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وفقاً للامكانات المتاحة، لافتاً إلى شن حملات مرافق وإزالة الإشغالات لمنع انتشار الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور ،مشيراً إلى أهمية التنسيق بين شرطة المرافق ومسئولي المرافق والاشغالات ورؤساء المراكز والأحياء.



وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق بمشاركة قسم الاشغالات برئاسة مسلم ماضي وبإستخدام معدات الحي ، حيث تم استهداف عدد من المناطق والميادين من بينها شوارع التلي ومحمود رشوان وتفرعاته والخزان ومنطقة نزلة عبداللاه فضلاً عن إزالة الحواجز والحدايد والحجارة من جانبي الشوارع ،لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر عدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون ،مؤكداً على استمرار تلك الحملات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الانضباط للشوارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم.











جانب من رفع اشغالات الباعة الجائلين



جانب من الحدث



جانب من حملات الإزالة



جانب من رفع اشغالات الباعة الجائلين بحي شرق



جانب من رفع الإشغالات



رفع اشغالات الباعة الجائلين بأسيوط



رفع اشغالات الباعة الجائلين بحي شرق



رفع اشغالات الباعة الجائلين بمحافظة أسيوط



رفع اشغالات الباعة الجائلين



رفع اشغالات الباعة



رفع اشغالات



رفع الإشغالات







