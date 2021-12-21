اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة تنمية الصعيد: نفذنا 5 محاور جديدة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:26 م
رئيس هيئة تنمية الصعيد: نفذنا 5 محاور جديدة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن ما يحدث حاليًا في الصعيد من تنمية شاملة على كافة المستويات لم تحدث من قبل، مشيدا باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالى الصعيد وتحقيق أحلامهم.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الفترة القادمة ستكون بمثابة عيد في الصعيد بافتتاح مشروعات تحقق أحلام وطموحات المواطنين التي كان يحلم بها أهالينا، لافتا إلى أن أعياد الصعيد تبدأ من غدًا بمناسبة افتتاح العديد من المشروعات التي ستحقق التنمية المستدامة وتخلق العديد من فرص العمل، مضيفا أن الصعيد أصبح به 5 محاور جديدة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة.
 
وتابع اللواء شريف صالح أن هيئة تنمية الصعيد نفذت العديد من المشروعات لتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتعاون مع الهيئة لتنفيذ العديد من المشروعات.

تنمية الصعيد

الصعيد

التجارة

احمد موسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التخطيط: 92.4 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال عام 21/2022 لتنمية الصعيد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:18 ص

تنمية الصعيد: نقوم بمشروعات متعددة فى المحافظات وفقا لحرف يمارسها المواطنون

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:40 ص

رئيس هيئة تنمية الصعيد: نفذنا 18 مشروعًا تنمويًا خلال 3 سنوات"

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:06 م

رئيس تنمية الصعيد: المشروعات التنموية تهدف لتشغيل أكبر عدد من الشباب

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:00 م

تنمية الصعيد: انخفاض هجرة أهالى سوهاج وقنا.. و155 مليار جنيه لتطوير 34 مركزا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:47 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة