اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:16 م
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معاون وزير الإسكان: إنشاء 60 محطة معالجة مياه بتكلفة 10 مليارات جنيه فى الصعيد

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:03 م
معاون وزير الإسكان: إنشاء 60 محطة معالجة مياه بتكلفة 10 مليارات جنيه فى الصعيد محطة معالجة -أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إنه خلال الفترة الماضية تم إنشاء 60 محطة معالجة مياه بتكلفة 10 مليارات جنيه ضمن خطة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى أن هناك 14 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 450 مليون جنيه فى جنوب الصعيد، وكذلك 7 مشروعات بجنوب الصعيد بتكلفة 540 مليون جنيه.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن إجمالى المشروعات خلال العام الحالى فى الصعيد بتكلفة 3.5 مليار جنيه حتى الآن، لافتا إلى أن هناك قرى بجنوب الصعيد كان نسبة تغطية الصرف الصحى فيها 3%، واليوم وصلت إلى 20% للمرافق.

 

وتابع: "هناك إنجاز من الدولة فى السبع سنين الماضية فى إقامة عدد من المشروعات الكبرى فى جنوب الصعيد، وأن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التى تقوم على تطوير القرى بالكامل من البنية التحتية، والمبادرة تلقى هناك اهتمام كبير جدا من الدولة لتنمية جنوب الصعيد".


الاسكان

تنمية الصعيد

محطة معالجة

برنامج اليوم

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