حبس مدرب كرة قدم لإتجاره فى النقد الأجنبى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - سيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، حبس مدرب كرة قدم لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى، وتلقى تحويلات أجنبية مقابل بث فيديوهات فى مجال كرة القدم بالإسماعيلية بتعاملات بلغت قرابة 3 ملايين جنيه.

كانت مباحث الأموال العامة، قد ألقت القبض على مدرب كرة قدم، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بعد أن لجأ للإتجار فى العملة لتكوين ثروة مالية من التجارة غير المشروعة، وبلغت تجارته غير المشروعة نحو 2.9 مليون جنيه، فضلًا عن إنشائه قناة فضائية لبث البرامج الرياضية عبر الإنترنت.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية"، بالتعامل فى النقد الأجنبي من خلال تلقيه مبالغ مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، وقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وإداراتها وعرض مقاطع الفيديو التى يقوم بتصويرها وبثها فى مجال كرة القدم، وتلقى تحويلات المالية بالعملة الأجنبية من الشركة المالكة للتطبيق المشار إليه، من خلال شركة لتحويلات الأموال أو على حسابه الشخصى بأحد البنوك، والتى تمثل نسب مشاهدات الفيديوهات التى يقوم بعرضها على قناته على التطبيق المشار إليه، وعقب استلامه التحويلات يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف المتهم المذكور، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقًا للفحص المستندى خلال الفترة من عام 2017 حتى 2021 طبقًا للفحص المستندى بلغت ما يعادل (2,994,000 إثنان مليون وتسعمائه وأربعة وتسعون ألف جنيه) فتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.