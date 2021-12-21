اليوم السابع
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جارديان: استياء بين العلماء البريطانيين من قرار جونسون بعدم فرض قيود كورونا

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:03 م
جارديان: استياء بين العلماء البريطانيين من قرار جونسون بعدم فرض قيود كورونا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن العلماء البريطانيين أعربوا عن استيائهم من قرار رئيس الحكومة بوريس جونوسون بعدم فرض قيود جديدة للحد من انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون، وأكدوا أن الانتظار حتى العام الجديد سيكون بشكل شبه مؤكد متأخر للغاية بحيث يكون له تأثير فعلى على الوباء.

 

ولأن معدل النمو فى لإصابات قد يكون قد استقر بالفعل أو سيستقربحلول ذلك الوقت، فقد يكون الوقت قد فات أيضا لمعرفة التأثير الذى كانت ستحدثه تلك القيود لو تم فرضها فى وقت سابق. وقال بول هانتر، أستاذ الطب فى جامعة إيست أنجليا، سنكون ملعونون إذا فعلنا ذلك، وملعونون إذا لم نفعل ذلك أيضا.

 

وكان جونسون قد أعلن بعد اجتماع مع حكومته أمس، الاثنين، إنه لن يفرض قيود أخرى تتعلق بفيروس كورونا فى الوقت الحالى، وأضاف أن الوضع صعب للغاية والحجج فى كلتا الحالتين متوازنتين للغاية.

 

وقالت الجارديان إن البيانات المتعلقة بمعدل دخول المستشفيات ستبقى قيد المراجعة المستمرة، مع تلميح مصادر حكومية إلى أن المزيد من القيود أمر محتمل بعد عيد الميلاد، وربما تبدأ بعد أسبوع من اليوم. لكن مع تضاعف معدلات انتشار أوميكرون الآن خلال 48 ساعة فى أغلب أنحاء بريطانيا، فربما تصل البلاد إلى السقف حيث يبدأ النمو فى التراجع وأعداد الإصابات الجديدة فى الاستقرار.

ويعتقد هانتر أن هذه النقطة قد تأتى فى غضون أيام، مع أو بدون تدخل. وقال إنه لو تم فرض إجراءات الآن، فمن غير المحتمل أن تكون كافية لعكس النمو، ولكنها فقط ستبطئ منه. لكن قد يظل هناك فوائد فى إبطاء الذروة من حيث تسطيح المنحنى.


كورونا فى بريطانيا

اوميكرون

عيد الميلاد

قيود كورونا

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