اليوم السابع
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ثلث إصابات فيروس كورونا في باريس لمتحور أوميكرون

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:49 م
ثلث إصابات فيروس كورونا في باريس لمتحور أوميكرون كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ثلث إصابات كورونا في باريس لمتحور أوميكرون.

وأعلنت السلطة الصحية فى فرنسا عن تسجيل 73 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، وسط انتشار لمتحور اوميكرون. 

وفى وقت سابق أعلنت فرنسا عن انها تجيز تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا، وسط توقعات بزيادة الإصابات بكورونا بين الأطفال بسبب متحور أوميكرون.

وكانت السلطات الفرنسية عزمها تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 5 أشهر إلى 4 فقط، وأوضحت قناة "سكاى نيوز" أن هذا التطور جاء في وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا فى فرنسا.

ونقلت القناة عن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قوله اليوم إنه سيُطلب من الناس أيضاً إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن، وأضاف كاستكس أنه سيجري حظر الحفلات العامة الكبيرة والألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

 

 


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اوميكرون

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