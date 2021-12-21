توصيل خدمة الغاز الطبيعى لـ 2000 عميل بمركز الحسينية بمبادرة حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء تشغيل الغاز الطبيعى بقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة والجارى تنفيذها بقرى وتوابع المركز .

أوضح المحافظ أن شركة غاز الأقاليم المنوطة بأعمال الحفر والتركيبات الداخلية والخارجية وتشغيل وصيانة عدادات الغاز الطبيعى داخل المنازل بمراكز ومدن المحافظة، قامت بدفع وتوصيل الغاز الطبيعى لأول عميل بقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية أمس وذلك للإستفادة من الخدمة لافتاً إلى أن إجمالى العملاء المشتركين بالغاز الطبيعى 4512 عميل و تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التركيبات داخل المنازل لعدد 2000 عميل بمركز الحسينية.

وفى هذا الإطار،قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة دفع وتوصيل الغاز الطبيعى لأول عميل للتأكد من ضخ الغاز بطريقة آمنة وسليمة مشيراً إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسيه حياه كريمه داخل 41 قريه و740 تابع بالمركز.

أكد محافظ الشرقية أن مبادرة «حياة كريمة» مشروع قومى لتطوير القرى لإعادة تصميم، و بناء شاملة لمكونات الدولة المصرية، إذ تستهدف إحداث تحولات نوعية عميقة فى أغلب مكونات البنية الاقتصادية، الإجتماعية، والثقافية بالريف المصري، مشيراً إلى أن مشروع "حياة كريمة"، يُعد المشروع الأهم الذى عرفته مصر طوال أكثر من نصف قرن، لتحسين حياه المواطنين.