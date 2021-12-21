اليوم السابع
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تشغيل خدمة الغاز الطبيعى بمنازل قرية "سعود" بالشرقية بمبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:13 م
تشغيل خدمة الغاز الطبيعى بمنازل قرية "سعود" بالشرقية بمبادرة حياة كريمة تشغيل خدمة الغاز الطبيعى
الشرقية - إيمان مهنى

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شهد  المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية، يرافقه هانى الهراوى رئيس الوحدة المحلية بسعود تشغيل الغاز الطبيعى بقرية سعود ضمن مبادرة حياة كريمة، والذى سيعود بالنفع العام على المواطنين داخل مدينة الحسينية والوحدات المحلية التابعة لها .

وقد أكد رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جارى العمل على باقى القرى والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز ضمن مبادرة حياة كريمة من أجل حياة كريمة لكافة المواطنين.

يذكر أنه تجرى مشروعات تنموية داخل 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل، واللارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجاً ولإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

يهدف المبادرة برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وكبارى وغاز طبيعى وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

 

 


الشرقية

حياة كريمة بالشرقية

الحسينية

جزيرة سعود

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