تركيبات غذائية شائعة تدمر الجهاز الهضمي.. منها الموز مع الحليب

كتبت مروة هريدى

يقوم معظم الناس بإقران طعامين أو أكثر وتناولهما معًا، من أجل إضافة مزيج رائع للطعام أو للحصول على الشبع، ولكن هل فكرت يومًا كيف يتفاعل جهازك الهضمي مع هذه الأطعمة، فهناك أطعمة معينة يجب تناولها بشكل منفصل ولا ينبغى مزجها مع أطعمة أخرى لأنها قد تسبب مشاكل فى المعدة، وإليك بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تجعلك مريضًا جدًا، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

مزج الحليب مع الحمضيات

مزج الحليب مع عصائر الحمضيات مثل البرتقال، قد يبدو مغريًا للغاية، لكن هذا المزيج يمكن أن يسبب الانزعاج للمعدة والانتفاخ، ذلك لأن الحليب يستغرق وقتًا طويلاً للهضم، ويمكن أن يؤدي إقرانه بالأطعمة المنعشة والحمضية إلى تخثر الحليب، وهذا يؤدي بدوره إلى الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي والانتفاخ، علاوة على ذلك، إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فمن الأفضل تجنب الحليب لأنه قد يسبب الشعور بالثقل.

الزبادى مع السمك

الجمع بين الزبادى والأسماك يمكن أن يؤثر على الهضم، هذا لأن الزبادى مشتق من الحليب، وإقرانه بمصادر غير نباتية للبروتين مثل الأسماك أو اللحوم لا يمكن أن يؤثر فقط على الهضم وصحة الأمعاء ولكن يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل جلدية.

الحليب مع الموز

يعتبر الحليب والموز من أكثر التوليفات الغذائية المحبوبة لتعزيز قوة العضلات، لكن هذا المزيج قد يسبب عسر الهضم والشعور بالامتلاء، وذلك لأن كلاهما يستغرق وقتًا أطول للهضم، مما قد يؤدي أيضًا إلى الانتفاخ وعدم الشعور بالراحة في بعض الحالات، ولكن إذا كنت ترغب فى تناول هذا المزيج يمكنك إضافة القليل من القرفة وجوزة الطيب أو قليل من مسحوق الشمر لتعزيز الهضم.

الجمع بين نوعين من البروتين

الجمع بين نوعين أو أكثر من الأطعمة الغنية بالبروتين في نفس الوجبة لن يجعلك تشعر بالثقل والانتفاخ فحسب، بل سيستغرق وقتًا طويلاً للهضم مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، على سبيل المثال، يؤثر تناول البيض مع اللحوم في نفس الوجبة على عملية الهضم.



الحليب مع البرتقال



بعض التركيبات الغذائية تسبب مشاكل المعدة