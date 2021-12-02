مرق العظام والبرتقال أبرزها.. أطعمة هتساعد جسمك على إنتاج الكولاجين

كتبت مروة هريدى

يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا بشكل مدهش في مظهر ونضارة بشرتك، وهذا كله يعود إلى الكولاجين، وهو البروتين الذي يعطي البشرة بنيتها وليونتها وتمددها، هناك العديد من أنواع الكولاجين، لكن أجسامنا تتكون أساسًا من الأنواع 1 و 2 و 3، مع تقدمنا ​​في العمر ننتج كمية أقل من الكولاجين في بشرتنا كل عام، ومن هنا فإن الميل نحو التجاعيد وترقق الجلد نلاحظه كلما تقدمنا ​​في السن .

ووفقا لتقرير لموقع healthline قد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين أو الأطعمة التي تعزز إنتاج الكولاجين أيضًا في إنشاء اللبنات الأساسية (الأحماض الأمينية) التي تحتاجها لصحة بشرتك.

الأطعمة التي تساعد جسمك على إنتاج الكولاجين



مرق العظام



تُصنع هذه العملية عن طريق غلي عظام الحيوانات في الماء ، ويُعتقد أنها تستخرج الكولاجين عند صنع هذا في المنزل ، قم بتتبيل المرق بالتوابل من أجل النكهة، ونظرًا لأن مرق العظام مصنوع من العظام والنسيج الضام ، فإنه يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكولاجين والجلوكوزامين والكوندرويتين والأحماض الأمينية والعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

الدجاج



تحتوي اللحوم البيضاء المفضلة لدى الجميع على كميات وفيرة من الأشياء (إذا قمت بتقطيع دجاجة كاملة من قبل ، فمن المحتمل أنك لاحظت مقدار الأنسجة الضامة التي تحتوي عليها الدواجن) تجعل هذه الأنسجة الدجاج مصدرًا غنيًا للكولاجين الغذائي، واستخدمت العديد من الدراسات عنق الدجاج والغضاريف كمصدر للكولاجين لعلاج التهاب المفاصل.

الأسماك والمحار



تحتوي الأسماك والمحار على عظام وأربطة مصنوعة من الكولاجين ادعى بعض الناس أن الكولاجين البحري هو واحد من أكثر الكولاجين البحري سهولة في الامتصاص، واستخدم الباحثون جلد السمك كمصدر لببتيدات الكولاجين.

بياض البيض



على الرغم من أن البيض لا يحتوي على أنسجة ضامة مثل العديد من المنتجات الحيوانية الأخرى ، إلا أن بياض البيض يحتوي على كميات كبيرة من البرولين ، وهو أحد الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الكولاجين.

ثمار الحمضيات



يلعب فيتامين سي دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين لذلك، فإن الحصول على ما يكفي من فيتامين سي أمر بالغ الأهمية، وثمار الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض مليئة بهذه المغذيات.