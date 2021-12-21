الصحة التونسية: تطعيم 44 ألفا و347 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 44 ألفا و347 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 12 ألفا و188 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أن 5 ملايين و495 ألفا و388 شخصا قد استكملوا تلقي التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و327 ألفا و165 جرعة بينها 26 ألفا و56 جرعة للسفر.

ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و320 ألفا و647 شخصا حتى الآن.