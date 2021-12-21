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الرئيس العراقى: العلاقات مع إيطاليا "وثيقة" ويجب العمل معا لمواجهة التحديات

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:04 م
الرئيس العراقى: العلاقات مع إيطاليا "وثيقة" ويجب العمل معا لمواجهة التحديات الرئيس العراقى برهم صالح
كتب أحمد جمعة

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قال الرئيس العراقى برهم صالح، إن علاقات بلاده مع إيطاليا وثيقة ومهمة ويجب تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل معاً لمواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعمل البيئي، مشيداً بدور إيطاليا المساند للعراق.

 

وأضاف صالح، خلال لقائه اليوم /الثلاثاء/ السفير الإيطالي الجديد ببغداد ماوريتسيو كريكانتي وفقا للوكالة الوطنية العراقية، أن هناك حاجة مُلحة لتخفيف توترات المنطقة، ودعم مسار الحوار فى حسم الخلافات القائمة التي ستنعكس إيجابا على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشدداً على أهمية الدور المحوري للعراق في المنطقة، وضرورة ضمان أمنه واستقراره وسيادته.


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