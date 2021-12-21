البيت الأبيض: بايدن يعتزم تعيين 4 أمريكيين من أصل هندى فى لجنة استشارية له

وأوضح البيت الأبيض في معرض بيان نشره اليوم الثلاثاء فيما يتعلق بهذا الشأن أن اللجنة الاستشارية تضم 23 عضوًا، من بينهم 4 أمريكيين من أصل هندي وهم أجاى باتوريا، وسونال شاه، وكمال كالسى وسميتا شاه.

وجاء في البيان "أن هذه اللجنة ستقدم المشورة إلى الرئيس بشأن السبل التي يمكن أن يتعاون بها القطاع العام والقطاع الخاص، والقطاعات التي لا تهدف إلى تحقيق ربح من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، لأفراد الجاليات الأمريكية الذين يعيشون في آسيا وجزر هاواي وجزر المحيط الهادي".

وأضاف البيان "أن هذه اللجنة ستكون مكلفة أيضا بتقديم النصح للرئيس بايدن بشأن السياسات الواجب اتخاذها، لمعالجة مشكلات العنف والخوف من الأجانب ومشكلات المعاقين وغيرها"، وأن اللجنة ستضم زعماء من المجتمع المدني عبر أنحاء الولايات المتحدة وستعكس تنوع التجمعات الأمريكية.