البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 11579 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 2028 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 13832 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4573 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3168 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أكتوبر فارما،

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير، لعدد 5.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 197.2 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سبيد ميديكال 5 ملايين سهم، 11.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 11 مليون سهم، 875 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر العليا، أكتوبر فارما، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 73663 سهم، 100 ألف سهم، 9476 سهم، 11.4 مليون سهم، 281 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة تنمية للاستثمار العقاري 16.2 ألف سهم.

أعلنت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم محمود أحمد لاشين عدد 9.8 مليون سهم بسعر 1.173 جنيه بقيمة إجمالية 11.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 15.693% إلى 14.806%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

أعلنت شركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، جي بي أوتو، شراء الشركة الأولى عدد 261.9 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.95% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثانية عدد 775 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.97% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثالثة عدد 155.7 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ضخ استثمارات بمبلغ 15 مليون دولار، وذلك لإضافة عدد من الأنوال والماكينات الجديدة إلى جانب رفع الكفاءة والتطوير في بعض المصانع لزيادة الإنتاج.