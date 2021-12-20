أخبار البورصة اليوم الاثنين 20-12-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 9-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.258 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم أكتوبر فارما، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مطاحن مصر العليا، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم أكتوبر فارما، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، مطاحن مصر العليا، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.258 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.258 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 265.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.05 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.9 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.14% والعرب على 6.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 42.3 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 546.3 ألف جنيه، 157.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 217.5 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2004 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4537 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3938 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1135 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

بنك التعمير والإسكان وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING ) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 782,589 سهم بقيمة 37.6 مليون جنيه. وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING ) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 782,589 سهم بقيمة 37.6 مليون جنيه.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو 5 ملايين سهم، 188 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة ببنك كريدي أجريكول مصر 1530 سهم، وباعت إدارة البنك التجار الدولي (مصر) 593 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد 150 ألف سهم، 1000 سهم، 813 سهم، 120 ألف سهم، 329.9 ألف سهم، 70.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 41.7 ألف سهم.

أحداث جوهرية أعلنت شركتا أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أنه لا توجد أي أحداث جوهرية غير معلنة في الوقت الحالي من شأنها التأثير على سعر السهمين.



الصعيد للمقاولات أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اسناد للشركة مشروع مقاولة جديدة (مشروع بنية تحتية) بقيمة تقديرية 1.37 مليار جنيه وبمدة تنفيذية 18 شهرًا.