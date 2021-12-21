ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط،وسط أحجام تداول ضعيفة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2005 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13730 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4547 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3132 نقطة.