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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات وسط تداولات ضعيفة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:21 ص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات وسط تداولات ضعيفة البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط،وسط أحجام تداول ضعيفة.
 
 
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2005 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13730 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4547 نقطة.
 
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3132 نقطة.

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