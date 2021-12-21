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"الإحصاء": ميلاد 254 طفلا كل ساعة بمعدل 4 فى الدقيقة الواحدة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:31 م
"الإحصاء": ميلاد 254 طفلا كل ساعة بمعدل 4 فى الدقيقة الواحدة الإحصاء
كتب محمد شرقاوى

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قال خالد ماهر رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، إن آخر إحصائية كشفت أن 254 طفلا يولدون في الساعة بمعدل 4 مواليد جدد لكل دقيقة في مصر، مضيفا أن وحسب الجهاز وصلت نسبة المرأة المعيلة فى مصر إلى 18.2%، وهناك مرأة معلية تتمركز فى الريف والوجه القبلى بنسبة 25.6%، وفى الوجه البحرى تصل النسبة إلى 29%.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، أن إنفاق الأسرة على المسكن وصل إلى نسبة 19.2%، لافتا إلى أن انفاق الأسرة على الطعام والشراب وصل إلى 31.1%. 
 
وتابع خالد ماهر، أن الأسرة تنفق على التعليم بنسبة 5.7%، والصحة والخدمات والرعاية الصحية تنفق الأسرة 10%، وفى الترفيه تنفق الأسرة بنسبة 2.3%، مضيفا أن الاولوية الأولى للأسر المصرية هى للطعام والشراب ويليها المسكن وثم الخدمات الصحية ويليها التعليم وفى النهاية الترفيه.

الاحصاء

طفل

قناة الحدث

معدل المواليد

أخبار مصر

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