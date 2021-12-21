اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:53 م
أكرم القصاص
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إيطاليا ترصد أول إصابة محلية بـ"أوميكرون" فى العاصمة روما

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:35 م
إيطاليا ترصد أول إصابة محلية بـ"أوميكرون" فى العاصمة روما إيطاليا - أرشيفية
وكالات

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أعلن أليسيو داماتو المسؤول الصحي في مقاطعة لاتسيو وسط إيطاليا اليوم الثلاثاء رصد أول إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" في العاصمة روما.

وقال داماتو: "تلقيت من خدمة الرصد والمراقبة الإقليمية التابعة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية خبرا برصد حالة إصابة موثوقة بالمتحور أوميكرون"، مبينا أن "هذه الحالة ذات أهمية خاصة حيث يبدو أنها إصابة محلية، أي خلال المرحلة الأولية من التحقيق الوبائي لم يتبين وجود أي اتصالات للمصاب مع أشخاص من بلدان أخرى".

وأوضح أن "المريض شاب وحاليا بدون أعراض وهو في عزلة. وعند متابعة اتصالاته توصلنا إلى أنه شارك في حفلة في روما مع أربعة أصدقاء على الأقل ثبتت إيجابيتهم"، مشيرا إلى أن "المريض تلقى في السابق جرعتين من لقاح استرازينيكا ولم يقم برحلات خلال الـ14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض".

 

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