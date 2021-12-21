إيطاليا ترصد أول إصابة محلية بـ"أوميكرون" فى العاصمة روما

وكالات

أعلن أليسيو داماتو المسؤول الصحي في مقاطعة لاتسيو وسط إيطاليا اليوم الثلاثاء رصد أول إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" في العاصمة روما.

وأوضح أن "المريض شاب وحاليا بدون أعراض وهو في عزلة. وعند متابعة اتصالاته توصلنا إلى أنه شارك في حفلة في روما مع أربعة أصدقاء على الأقل ثبتت إيجابيتهم"، مشيرا إلى أن "المريض تلقى في السابق جرعتين من لقاح استرازينيكا ولم يقم برحلات خلال الـ14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض".