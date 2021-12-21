إصابة 6 طلاب فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 طلاب بمحافظة بني سويف، فى حادث سير، وقع اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، بالطريق الفرعي بين قريتي إهوه وباروط بمركز بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفي بني سويف الجامعي.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، بالطريق الفرعي بين قريتي إهوه وباروط بمركز بني سويف، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور احمد صادق، مدير الفرع بسياراتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفي بني سويف الجامعي، وهم: محمد غانم محمد، 14 سنة، مصاب بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعبدالله محمد سيد، 15 سنة، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود احمد عبدالعظيم، 14 سنة، مصاب بإشتباه كسر بالقدم اليمنى، وضياء عبدالخالق عبدالحميد، 15 سنة، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف سعيد مصطفى، 15 سنة، مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبداللطيف حسن، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، جميعهم طلاب يقيمون بقرية إهوه بمركز بني سويف.

وتم اجراء الاسعافات الاولية للمصابين بمستشفى بني سويف الحامعي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.